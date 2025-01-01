Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театры Пермского края активно участвуют в конкурсе «Золотой маски» Театр-Театр заявился на конкурс с четырьмя спектаклями Поделиться Твитнуть

31 июля завершается заявочная кампания Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2024/25 года. Как стало известно «Новому компаньону», театры Пермского края направили на конкурс несколько спектаклей.

Пермский академический Театр-Театр заявился со спектаклями «Мороз» (16 +), «Капитанская дочка» (12 +) и «Идиот» (18 +) в категорию «Драматический театр. Спектакль большой формы» и со спектаклем «Алиса в Стране чудес» (6 +) в номинацию «Спектакли для детей».

Напомним, что этот театр участвует в конкурсах и других больших театральных премий — «Музыкальное сердце театра» и «Звезда театрала».

В номинации «Драматический театр. Спектакль большой формы» претендует на участие в конкурсе и Коми-Пермяцкий драматический театр со спектаклями «Живи и помни» (18 +) и «Прошлым летом в Чулимске» (18 +).

Пермский театр кукол в своей номинации заявил спектакли «Илиада» (16 +) и «Маленькие трагедии» (16 +).

В номинации «Драматический театр. Спектакль малой формы» заявлены два спектакля Камерного драматического театра «Доминанта» (Губаха) — «Мойры Петроградского района» (12 +) и «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16 +) — и два спектакля Лысьвенского театра драмы — «Космос» (16 +) и «Блокада» (12 +).

Заявленные спектакли должны пройти экспертный отбор, прежде чем занять или не занять место в шорт-листе премии.

Ранее стало известно, что Пермский театр оперы и балета в этом сезоне не примет участия в конкурсе «Золотой маски», поскольку, согласно новому положению о премии, в ней больше нет персональных номинаций. Актёры, режиссёры, драматурги и другие авторы больше премию не получают, награждаются только спектакли, зато у спектаклей шанс получить «Золотую маску» возрастает многократно — в каждой номинации может быть до пяти победителей, а не один, как раньше.

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