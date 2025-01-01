Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр получил восемь номинаций Национальной премии в сфере музыкального театра Лауреаты будут объявлены в ноябре Поделиться Твитнуть

Пермский Театр-Театр стал номинантом Национальной премии «Музыкальное сердце театра-2025». Номинации были объявлены в ходе специальной пресс-конференции в ТАСС 10 июля.

В этом году в оргкомитет было подано 111 заявок, две из них — из Перми, и обе — от Театра-Театра. «Мизантроп» (18+) по пьесе Мольера в постановке Лизы Бондарь вошёл в лонг-лист премии; а оригинальный мюзикл «Удачи, Марк!» (12+), написанный по заказу театра, претендует на премию в восьми номинациях:

Лучшая пьеса — Никита Рязанский;

Лучший текст песен — Никита Рязанский;

Лучший музыкальный руководитель — Евгения Прозорова;

Лучшая сценография — Анвар Гумаров;

Лучшая роль второго плана — Анна Огорельцева (Дина);

Лучший исполнитель главной роли — Артемий Мильграм (Марк);

Лучший режиссёр — Алексей Крикливый;

Лучший спектакль для детей и подростков.

Всего в шорт-лист премии вошло 14 постановок, которые будут соревноваться в 19 конкурсных номинациях.

В сентябре начнётся голосование академиков, которые определят победителей в каждой из 19 конкурсных номинаций, а также зрительское голосование. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 24 ноября.

Национальная премия «Музыкальное сердце театра» с 2006 года отмечает достижения российских музыкальных театров во всех его жанрах: мюзикл, оперетта, рок-опера, музыкальная драма, лайт-опера, опера-драма, саундрама и др. Голосуют за премию члены Академии современного музыкального театра: композиторы, либреттисты, режиссёры, хореографы, художники-постановщики, директора и продюсеры, театроведы и журналисты, всего — более 150 мастеров. Президент Академии и Национальной премии — народный артист России, композитор Максим Дунаевский.

Пермский Театр-Театр уже становился лауреатом премии в 2012 году за спектакль «Алые паруса» (12+). В том году сразу три театра номинировались с этим названием, пермяки конкурировали с такими признанными столпами музыкального театра, как Свердловский театр музыкальной комедии и новосибирский театр «Глобус», однако стали лауреатами в пяти номинациях.

В 2021 году театр получил премию за драматическую оперу «Антигона» (16+).

В 2024 году спектакль-номинант «Удачи, Марк!» открывал ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.