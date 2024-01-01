Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Закат с видом на семью В Губахе открылся XIII ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Ландшафтное шоу «Закат на Крестовой» (6 +) — это всегда драма. Не в смысле театрального жанра — жанры здесь представлены самые разные: история начиналась с классического балета, затем были балеты современные, мюзиклы, оперные гала… Драма — потому что взаимоотношения театра и губахинского ландшафта складываются всегда непросто, всегда драматично.

Нынче 29 июня в тринадцатый раз гора Крестовая на окраине Губахи привлекла к себе тысячи зрителей со всех территорий Пермского края и из-за его пределов: люди не могут пропустить это ни с чем не сравнимое шоу, которое происходит лишь раз в году. Запасаются дождевиками, тёплыми курточками и горячительными напитками — погода на Крестовой капризна, зато можно будет потом рассказывать об этом событии как о приключении.

В четвёртый раз в «Тайнах горы Крестовой» принимает участие Пермский Театр-Театр. Член жюри фестиваля, московский критик и драматург Александр Вислов справедливо заметил, что каждый раз коллектив под управлением Бориса Мильграма доказывает, как правильно придумано его название: это не один театр, а несколько в одном. Здесь ставят и драматические спектакли, и мюзиклы, и танцевальные шоу, и множество синтетических проектов. Вот и нынче на Крестовой театр показал необычный синтетический спектакль — подростковый мюзикл «Удачи, Марк!» (12 +), где говорится о проблемах старших школьников: буллинге, взаимоотношениях с родителями и сверстниками, определении своего места в жизни. Вроде бы, не самый очевидный выбор для ландшафтного шоу: спектакль большой, проблемный, с непростыми декорациями, но, как сообщила председатель оргкомитета «Тайн горы Крестовой» Мария Коновалова, решение было продиктовано проблематикой российского Года семьи.

Министерство культуры Пермского края

Зрители этот выбор оценили. «Удачи, Марк!» — энергичный, витальный, стильный спектакль, который показывает все «фирменные» особенности труппы Театра-Театра — её музыкальность и пластичность, а также постоянное обновление: в ролях школьников на сцену вышли вчерашние студенты, а сейчас уже полноправные артисты, которые тащат на себе изрядную часть репертуара. Два с половиной часа блистательного текста (автор либретто Никита Рязанский), стильной музыки с цитатами из популярных молодёжных жанров (композитор Ольга Шайдуллина), изобретательной хореографии (постановщик танцев — Ксения Малинина); перекочевали с театральной сцены и необычные декорации (художник Анвар Гумаров) — полиэкран, видео на котором создано с использованием нейросетей, и огромная надувная фигура популярной игрушки Кавса — нелобовая, но понятная отсылка к современному подростковому менталитету.

На протяжении всего спектакля публика активно снимала фото и видео, благо, на Крестовой это разрешено. Впрочем, снимали не только сцену, но и то, что было за ней: впервые за несколько лет на открытии фестиваля выдался по-настоящему яркий закат. Как рассказала председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова, нынче зрители с особым пристрастием следили за прогнозом погоды. Сначала билеты на открытие раскупили, затем начали сдавать: метеорологи прогнозировали дождь. В день открытия, увидев синее небо с разнообразными, разновысотными облаками, билеты снова начали массово скупать, потому что именно такое небо — гарантия интересного закатного шоу. И небо не обмануло: фото полосы расплавленного золота на горизонте, играющей розовыми отсветами на тёмных тушах облаков, уже начали победное шествие по соцсетям.

Министерство культуры Пермского края

«Тайны горы Крестовой» открылись и продолжаются: впереди ещё девять спектаклей, каждый из которых — новая попытка укротить и очеловечить местный своевольный ландшафт. Фестиваль проходит в тринадцатый раз, он окреп и застолбил своё место в культурной истории Прикамья и России, а ведь когда-то он начинался как скромный проект молодёжного театра «Доминанта» в рамках региональной программы поддержки местных культурных инициатив «59 фестивалей 59 региона».

Нынче список спонсоров на афишах «Тайн горы Крестовой» занимает несколько строчек. Успешному проекту многие готовы помогать! Но есть верные друзья, которые оказывают поддержку фестивалю на всех этапах его истории с самого начала: это Министерство культуры Пермского края и градообразующее предприятие Губахи — «Метафракс-Кемикал».

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Фестиваль уже стал настоящим геобрендом Губахи, ежегодно он собирает всё больше гостей не только из Пермского края, но и из других регионов Прикамья. Благодаря культурному событию развивается территория, природные и исторические локации приобретают всё большую популярность. Желаю фестивалю солнечной погоды, участникам — вдохновения, а зрителям — ярких впечатлений!

Кажется, это пожелание имеет все шансы сбыться.

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