Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Солистки Пермской оперы номинированы на национальную оперную премию Номинации на «Онегина» получили Надежда Павлова и Наталия Ляскова, а также Карлен Манукян

Наталия Ляскова в "Пиковой даме". Фото: permopera.ru

Опубликован список номинантов на Национальную оперную премию «Онегин», которую называют «оперным Оскаром». В чрезвычайно коротком списке лучших оперных певцов сезона 2024/25 — две солистки Пермской оперы.

Наталия Ляскова номинирована в категории «Роль второго плана» за партию Графини в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама» (16+) в постановке Владиславса Наставшевса. В этой номинации, где присутствуют и мужчины, и женщины, у неё два конкурента — Ксения Вязникова из «Геликон-оперы» и Давид Погосян из Самары.

Надежда Павлова номинирована в категории «Лучшая женская роль» за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Нижегородского театра оперы и балета. Конкуренцию ей составят Лаура Бустаманте (Приморская сцена Мариинского театра) и Екатерина Захарова (Государственный театр оперы и балета Республики Саха).

В номинации «Гость», премия в которой вручается лучшему певцу (или певице), выступившему в качестве приглашённой звезды, на премию претендует Карлен Манукян за партию Рудольфа в «Богеме» Пуччини в постановке Михайловского театра. В прошлом сезоне Карлен был штатным солистом Пермской оперы.

В этом году на премию «Онегин» было подано 155 заявок из 54 спектаклей 28 оперных театров и творческих коллективов из всех регионов России.

Председателем Экспертного совета премии в этом году является заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, помощник сопредседателя Центрального аппарата Союза театральных деятелей России Вячеслав Стародубцев.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Онегин» состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Мариинского театра.

