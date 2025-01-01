В бюджет Прикамья поступило почти 13 млн рублей за посещение ООПТ С 2024 года на неплательщиков составили 147 протоколов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве туризма Пермского края рассказали, какая сумма была собрана в бюджет региона за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 2024 года.

По данным ведомства, в 2024 году краевая казна пополнилась на 5,5 млн руб., а с начала этого года (за 9 месяцев) — на 7 млн 354 тыс. 350 руб.

В то же время в минтуризма региона привели данные по неплательщикам. Так, в 2024 году на туристов, не оплативших вход на территорию природных парков, составили 103 протокола, а с начала 2025 года — 44 протокола о нарушении режима охраны ООПТ.

«Полученные от платы за посещение средства поступают в краевой бюджет. В виде субсидий направляются на обустройство ООПТ, в 2024-2025 гг. установлены новые стоянки, навесы, кострища, входные группы на сплавных маршрутах и экологических тропах», — сообщили «Новому компаньону» в минтуризма Прикамья.

Отметим, изначально в Пермском крае взимали плату за посещение трех природных территорий: парк «Пермский», куда относятся Вишерский, Чусовской и Усьвинский кластеры, Колчимского (Помянённого) и Полюдова камня. Сейчас плату должны вносить туристы, которые посещают охраняемый ландшафт «Кваркуш» и Ординскую пещеру.

Напомним, в начале этой недели депутаты думы Ильинского муниципального округа решили ввести на территории муниципалитета туристический налог. Его будут собирать с организаций и физлиц, в том числе ИП, которые предоставляют услуги временного проживания в гостиницах, отелях, а также хостелах. Ранее аналогичный налог ввели в Добрянке и Лысьве.

Как писал «Новый компаньон», от использования туристического налога, которые платят гостиницы краевой столицы, в бюджет Перми поступило 18 млн руб. Данные на заседании комитета гордумы по экономическому развитию привела начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Нина Конюкова.

