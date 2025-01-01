В двух округах Прикамья введут туристический налог Сбор будут взимать в Лысьве и Добрянке Поделиться Твитнуть

фото: администрация Лысьвенского округа

В Лысьвенском и Добрянском округах Пермского края введут туристический сбор для организаций, ИП и физлиц, которые предоставляют услуги временного размещения в гостиницах, отелях и хостелах.

В Добрянском муниципальном округе ставка сбора в 2026 и 2027 годах будет установлена в размере 2% от цены проживания. Затем, до 2030 года, предусмотрено ежегодное увеличение на один процентный пункт — до 5%.

Что касается Лысьвенского городского округа, то в 2026 году сбор составит 2%. А с 2029 года запланировано ежегодное увеличение на 1%, пока ставка не достигнет 5%.

Решение ввести такой сбор приняли депутаты местных дум на состоявшихся сегодня заседаниях.

Местные власти считают, что поступления от туристического сбора могут достигать 963,2 тыс. руб. в год в бюджет Лысьвенского округа и более 12 млн руб. в Добрянском округе.

