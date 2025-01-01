В бюджет Перми поступило 18 млн рублей от туристического сбора Гостиницы и места размещения должны пройти соответствующую классификацию Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В бюджет Перми поступило 18 млн руб. от использования туристического налога, который платят гостиницы краевой столицы, когда к ним заселяются иногородние. Об этом на заседании комитета гордумы по экономическому развитию сообщила начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Нина Конюкова.

Чиновница озвучила эти данные, отвечая на вопрос депутата Алексея Овчинникова, который поинтересовался, каким образом развивается ситуация в отрасли.

«Те гостиницы, которые уже прошли классификацию, они оплачивают туристический налог. Раньше не было разъяснений налоговой инспекции о том, что налог берётся только с номера. И мы рассчитывали его, исходя из количества проживающих. Поэтому сейчас проводим анализ относительно того, кто предоставляет декларации и каким образом учитывается оплата налога. 18 млн руб. на сегодняшний день поступили в бюджет», — сказала начальница профильного департамента мэрии.

По словам Конюковой, сейчас мэрия проводит работу по классификации гостиниц. До 1 сентября все гостиницы и места размещения, которые хотели работать в правовом поле, должны были пройти такую классификацию.

«Дальше вступают административные ресурсы: информацию об этих средствах размещения будут блокировать», — пояснила чиновница.

Она добавила, что мера по блокировке на агрегаторах действенная, поскольку местной гостинице интересно, чтобы о ней знали в первую очередь туристы, которые приезжают в город.

«Однако те, кто наименее заинтересован, и у кого есть какой-то постоянный поток, возможно, не выйдут из теневого бизнеса», — ответила Нина Конюкова.

Как писал ранее «Новый компаньон», с ноября прошлого года муниципалитеты Пермского края начали вводить туристический налог. По заверениям чиновников, эта мера поможет использовать полученные в бюджет деньги для развития туристической инфраструктуры. Первопроходцем в этом деле стала Пермь. Подробнее можно почитать в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.