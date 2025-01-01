В Ильинском округе Прикамья введут туристический налог В 2026 году ставка будет равна 1% Поделиться Твитнуть

администрация Ильинского округа / фото: vmeste.permkrai.ru

На заседании думы Ильинского муниципального округа 29 октября депутаты приняли решение о введении туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Платить его будут организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и других объектах.

Ставка налога будет увеличиваться ежегодно: в 2026 году она составит 1% от стоимости размещения, в 2027 году — 2%, в 2028-м — 3%, в 2029-м — 4%, а с 2030 года — 5%.

Исключениями станут услуги, предоставляемые жителям округа, несовершеннолетним и семьям участников СВО. По прогнозам администрации, новый налог принесёт в бюджет округа более 300 тыс. руб. в течение следующих трёх лет.

Ранее «Новый компаньон» писал о введении туристического сбора в Лысьвенском и Добрянском округах Пермского края. Там ставка сбора в 2026 году будет установлена на уровне 2%.

