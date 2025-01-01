Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета пройдёт балет-паркур Компания НМХТ отметит десятилетие под музыку Вивальди Поделиться Твитнуть

Фото: АНО "Агентство новых технологий"

В Пермском театре оперы и балета 1 декабря состоится балет-паркур «Большие сердца» (6+). Этим событием пермская театральная компания НМХТ, ранее известная как «немхат», отметит первый юбилей — десятилетие.

Александр Шумилин, руководитель компании НМХТ:

— Десять лет назад «немхат» возник как пространство, верящее в театр не как в иллюзию, а как в живой опыт, который меняет человека и мир. За это время компания создала десятки проектов, соединяющих сцену и город, профессионалов и любителей, классические формы и перформативные практики. Для НМХТ театр всегда был пространством встречи — искусства и жизни, человека и его чувств, личного и общего. Именно поэтому философия компании звучит просто: театр принадлежит каждому и живет там, где есть живое сердце и любовь.

В честь своего десятилетия компания повторит на классической театральной сцене зрелищную спортивно-танцевальную постановку, которую летом показала на эспланаде в программе фестиваля «Ведём себя культурно», — балет-паркур «Большие сердца». Паркурщики исполнят хореографическую композицию на основе цикла концертов Антонио Вивальди «Времена года» в переработке композиторов Андрея Платонова и Антона Колбина. По замыслу авторов, в этот вечер барокко встретится с урбанистическим дыханием современности.

Драматургической основой спектакля станут сто голосов — ответы людей разного возраста, разных профессий и национальностей на вопрос: «О чем я мечтаю?». Эти голоса вплетутся в хореографию паркура и музыку, создавая полифонию личных устремлений, в которой отражается наш общий опыт.

Режиссер и концептмейкер спектакля — Саша Шумилин, драматург — Дарина Чиркова, паркур-хореограф — Никита Колысов.

Билеты на событие уже в продаже.

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания НМХТ в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа проводит 100-часовой фестиваль «Любитöм» в Перми, Санкт-Петербурге и Москве.

