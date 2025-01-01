Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский фестиваль современного национального искусства отправляется в Москву «Любитöм» пройдёт в ноябре на площадке «Исток ДК» Поделиться Твитнуть

С 5 по 9 ноября в Москве, в «Исток ДК» состоится завершающий акт фестиваля коми-пермяцкой культуры «Любитöм».

Фестиваль позиционируется как «100 часов про коми-пермяцкое: культуру, язык, жизнь, народ и любовь». Он уже прошёл в Перми с 9 по 13 июля и в Санкт-Петербурге с 10 по 14 сентября. Фестиваль создаёт пространство для встречи коми-пермяцкой культуры с современными формами искусства: новым театром, музыкой, цифровыми медиаинсталляциями и гастрономией.

Изначально «Любитöм» в Москве планировался на базе Театра наций, однако площадка и сроки проведения фестиваля изменились.

В программе, планирующейся в «Исток ДК», — перформативная опера кассетных плееров на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (16+), написанная по воспоминаниям Раисы Степановны, жительницы Коми-Пермяцкого округа; акустический камерный спектакль «К реке» (16+) из коми-пермяцких песен, созданный по письмам — признаниям двух влюблённых коми-пермяков, чья любовь осталась только на бумаге и только на коми-пермяцком языке; «Земля говорит» (16+) — перформанс о том, как история и современность объединяются, а земля перестаёт быть просто почвой и становится архивом памяти; «Прикосновение» (16+) — иммерсивный аудиотелесный перформанс о коми-пермяках, в котором все зрители станут ближе друг к другу; а также прогулка «Звуры» (12+) — исследование привычных городских локаций и их звуков с помощью коми-пермяцкого языка.

Куратор фестиваля — Александр Шумилин и компания НМХТ, среди авторов и участников проектов — Ксения Отинова, Дарья Калина и Дарина Чиркова.

Вход на события фестиваля — по предварительной регистрации, которая откроется 27 октября.

