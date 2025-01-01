Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Санкт-Петербурге стартует фестиваль современного искусства с прикамской тематикой «Любитöм» — фестиваль с подзаголовком «100 часов о любви» — посвящён 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Маталасов

В Санкт-Петербурге, в культурно-деловом пространстве «Севкабель Порт» и в Новой Голландии, с 10 по 14 сентября пройдёт фестиваль «Любитöм» (16+), посвящённый 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Проект, созданный компанией НМХТ, — это 100 часов живого диалога между прошлым и будущим, культурой и технологиями, ритуалом и рейвом, современностью и традициями.

Большинство событий в программе 100-часового марафона — те же, что прошли в Перми в июле: перфоопера кассетных плееров «Улетают птицы» и акустический спектакль «К реке», в которых принимает участие Даша Калина, коми-пермяцкая йога, звуковая прогулка по Санкт-Петербургу «Звýры», партиципаторный спектакль утраченного «Земля говорит» с участием Ксении Отиновой и её авторский проект — неообряд «Прикосновение», видеоинсталляция «Один день с коми-пермяком», коми-пермяцкие завтраки и ланчи; но есть и отличия от пермской программы, в частности, ночной рейв на корабле под разводными мостами.

Все события можно посетить бесплатно, регистрация на них открылась 8 сентября.

В планах НМХТ — аналогичный фестиваль в Москве, но его сроки пока уточняются.

