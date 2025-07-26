Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Лето здесь» В последний уик-энд июля за внимание публики Пермского края ожесточённо сражались два десятка фестивалей Поделиться Твитнуть

Фото: Кирилл Козлов

От модного Red Fest (12+) до простодушного «Бур сур» (0+): фестивальный движ, который так полюбился пермякам, 26—27 июля достиг максимума и зашкалил. Фестивали проходили везде: и на городской эспланаде, и в селе Частые, которое отметило юбилей — 370 лет со дня основания.

В эти дни завершилась работа летнего фестиваля «Город встреч» (0+) в городке на эспланаде. Будут ещё события «Ночи города» в конце августа, но уже на других площадках; а завершение вышло не только красивым, но и продвинутым: двухдневный фестиваль «Ведём себя культурно» (0+) курировали Александр Шумилин и театральная компания «НМХТ», верные своим творческим интересам, поэтому совмещение классической музыки с современными субкультурами вылилось в необычные форматы вроде паркур-балета под «Времена года» Вивальди или коми-пермяцкого рейва, где песни Даши Калиной метаморфизировались с помощью электроники и перкуссии.

Хедлайнером первого дня стала модная, популярная у хипстеров группа «Сироткин», собравшая огромную экзальтированную толпу поклонников. Во второй день выступил дуэт Nemiga из Беларуси — не такой содержательный и музыкальный, зато долгожданный: добирались до Перми больше недели из-за сбоев в работе аэропортов.

По статистике, представленной пресс-службой «Города встреч», события фестиваля в этом году посетило 122 тыс. человек.

В те же дни в Digital Port проходил десятый, юбилейный Red Fest, так что получилась настоящая схватка между двумя хипстерскими проектами. В толпе зрителей на Red Fest слышались шутливые призывы «телепортироваться» между фестивалями, и это было очень актуально: с традиционными способами передвижения успеть на всё было невозможно. Музыкальную программу открывала группа «Смирный и друзья». Утро субботы выдалось самым холодным за всё нынешнее нетёплое лето; к счастью, проливной дождь к началу фестиваля кончился, но Александр Смирнов всё же не преминул пошутить на тему погоды, и не раз. Песня «Лето здесь, просто ты его не видишь» прозвучала особенно актуально, так же как и «Кама моя»: рядом с «Диджитал-портом» как раз проплывал трёхпалубный теплоход, пассажиры которого высыпали на палубу посмотреть, что происходит на берегу. Получился настоящий хеппенинг, а строчка «Берег холодный сердцу милее» могла бы стать слоганом всего события.

Сильной стороной Red Fest всегда был дизайнерский маркет. Это не стандартный набор ремесленных изделий, кочующих с ярмарки на ярмарку, а по-настоящему эксклюзивный выбор. Свои изделия выставили дизайнеры со всего Урала; можно было купить, например, платья из крапивной нити с кружевами ручного плетения (вспоминаются «Дикие лебеди»), прибывшие из Екатеринбурга, или японские кимоно и другие традиционные восточные наряды и аксессуары, которые привезли энтузиа­сты-коллекционеры из Челябинска. В общем, было очень много хороших вещей, правда, цены на Red Fest высокие.

Честно скажем: удалось не всё. Обещанный фермерский рынок практически отсутствовал, точнее, состоял из трёх прилавков, на одном из которых продавались челябинские ириски под девизом: «Ломаем не зубы, а стереотипы», на другом — очень дорогой сыр, привезённый из Тюмени и совершенно точно не фермерский, а промышленный, а на третьем — вообще глинтвейн, так что не очень понятно, что принципиально отличало эти прилавки от корнеров фудкорта.

А вот фудкорт — удался! Нельзя не понять телеграмеров, которые честно пишут, что ходят на Red Fest поесть. Полсотни заведений проявили максимальный креатив в формате стрит-фуда. Можно было устраивать забеги по бургерам, разновидностей которых насчитывались сотни (среди особо оригинальных, например, бургер с говядиной, беконом и вишней на булочке, подкрашенной чернилами каракатицы); можно было дегустировать напитки — так, был отдельный корнер с аперолем, говорят, лучшим в городе; можно было просто любоваться гигантскими чанами с том-ямом или не менее гигантскими подносами с пловом; выпечка и сладости тоже были в огромных количествах, и все непростые.

И, конечно, главная «фишка» Red Fest — атмосфера остроумно украшенного «Диджитал-порта», множество прекрасных фотозон и прекрасных людей в немыслимых нарядах, которые они вряд ли рискнули бы надеть на другое событие.

Если вернуться к теме телепортации, то она была актуальна не только для зрителей, но и для участников феста. «Смирный и друзья» должны были телепортироваться на другой берег Камы — на фестиваль «Причал» (0+), а саксофонистка Лера Юнкинд, похоже, ещё и раздвоилась: на «Причале» она выступала и в составе «Смирного…», и дуэтом с отцом — известнейшим пермским басистом Станиславом Юнкиндом.

«Причал», который проводит объединение «ПермьКонцерт», не ограничился концертами участников объединения, а собрал большую и разнообразную музыкальную программу, а также много закамских феноменов — ведь фестиваль задуман как «проявитель» закамской особости, доказательство того, что у правобережной Перми есть «собственная гордость». В программе события неожиданно возник писатель Алексей Иванов: за два дня была подготовлена творческая встреча с автором, который прославил микрорайон Водники в своём романе «Географ глобус пропил»; среди особенных шоу был «Танец портовых кранов» — две крановщицы, управлявшие «танцующими» машинами, наверное, впервые в жизни смогли так творчески применить профессиональные навыки; многочисленные выставки оживили знаменитые нижнекурьинские исторические дачи.

За пределами Перми самым масштабным стал этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) в Чердынском районе. 20 тысяч человек расположились в палаточном лагере и активно участвовали в фестивальной жизни. Назвать публику «Зова Пармы» просто зрителями было бы некорректно: большинство активностей были рассчитаны на соучастие. Так, национальные костюмы для дефиле надели на зрителей, зрители соревновались в квизах, в квестах, в турнирах и в конкурсе биваков — первое место занял бивак в коми-пермяцком стиле со смешным названием «Полный тыр доз» («тыр доз» — «полная корзина»). На коми-пермяцкой свадьбе сочетались браком тоже гости — настоя­щие молодожёны из Березников Алёна и Евгений Ганзерты.

«Ведём себя культурно»

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В этом году на фестивале состоялось не одно, а два огненных шоу: в пятницу, 25 июля, — обжиг керамической скульптуры в пермском зверином стиле «Рождение огненной девы», а в субботу — традиционное сжигание гигантской скульптуры в стиле Burning Man. В этом году это был цветок папоротника. Так что фестиваль получился, как говорится, «огонь», даром что температура падала до +11 градусов и приезжие команды боялись, не пойдёт ли снег.

В нише ландшафтных фестивалей конкуренцию «Зову Пармы» составил романтик-фест «Ночью на Куве» (18+) — самый значимый летний проект программы 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Получилось действительно очень романтично: проникновенная, неагрессивная музыка звучала на берегу Кувинского пруда всю ночь на фоне огней водного фаер-шоу.

Фестиваль начался с открытия арт-объекта, который на протяжении недели создавали 18 школьников в творческом лагере под руководством художников из пермской группы «Край». Пирамида из старого дерева получила название «Шалаш-архив».

Любовь Шмыкова, сооснователь группы «Край»:

— Участники лагеря не были знакомы с Кувой либо знали о ней совсем немного, поэтому мы с ребятами решили изучить её самостоятельно — с помощью странных экскурсий. Когда мы приезжаем в новое для себя место, нам обычно показывают известные красоты: в Куве это пруд, музей, красивый дом. Я попросила ребят находить во время прогулок по Куве предметы, которые будут интересны им, и это были, например, кусочки старого заводского шлака, которые валялись под ногами, или заборы странных форм, или борщевик. Мы выжгли изображения этих предметов на деревянных досках нашего шалаша, таким образом заархивировав их.

Неожиданно самым «вирусным» событием суперфестивальных выходных стал обрядовый фестиваль «Гаврилов день» (0+) в селе Бачманово Косинского района. Фотографии девушек, наряженных в дубасы — традиционные коми-пермяцкие сарафаны — их пра- и прапрабабушек, обошли все пермские медиа. Сарафаны со сложным набивным рисунком, который ни разу не повторяется, действительно потрясающие.

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