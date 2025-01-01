Сумма хищений при реализации нацпроектов в Пермском крае составила 37 млн рублей За год суды региона вынесли приговоры по 26 уголовным делам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за 2025 год суды вынесли 26 обвинительных приговоров в отношении 26 лиц по 26 уголовным делам при реализации нацпроектов. Сумма ущерба государству составила 37 млн руб. По словам старшего прокурора уголовно-судебного управления надзорного органа региона Павла Гурьева, число преступников и сумма хищений растут в сравнении с 2024 годом.

Он рассказал «Вестнику прокуратуры Прикамья», что наибольшее количество преступлений совершено при реализации проектов «Демография», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». Осуждённых привлекали к ответственности за взятки и мошенничество с денежными средствами. Только за преступления в рамках реализации нацпроекта «Демография» ущерб составил 21 млн руб.

Самым резонансным преступлением стало хищение 11 млн руб. генеральным директором коммерческой организации. Действуя группой лиц и используя своё служебное положение, он внёс заведомо ложные сведения об организации мероприятий, проводимых в рамках программы соцподдержки молодёжи и повышения доступности организаций культуры. По тем же обстоятельствам за получение взятки был осуждён руководитель муниципального учреждения.

Прокуроры в 2025 году направили в суды 25 исков на сумму более 15 млн руб. В добровольном порядке возмещено почти 5 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении руководителей двух фирм за мошеннические действия, связанные с выполнением работ в рамках нацпроекта при подключении социально значимых объектов к телекоммуникационным сетям. Сумма ущерба составила более 5 млн руб.

Летом также стало известно об уголовном деле против руководителя и трёх работников пермской турфирмы, которые обманным путём в 2022 году получили более 18 млн руб. в качестве компенсации по программе нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

