В Перми будут судить руководство турфирмы за хищение 18 млн рублей при реализации нацпроекта На имущество обвиняемых наложили арест

В Свердловском районном суде Перми рассматривается дело против руководителя и трёх работников туристической фирмы. Их обвиняют в мошенничестве с выплатами, совершённом группой лиц с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следствие считает, что в 2022 году обвиняемые обманным путём получили более 18 млн руб. в качестве компенсации по программе поддержки внутреннего туризма. Эта программа является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они предоставили ложные данные о туристических услугах.

Во время расследования часть ущерба бюджету была компенсирована. Прокурор Перми подал иск о взыскании с обвиняемых более 17 млн руб. для полного возмещения ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения иска.

