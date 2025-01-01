За мошенничество при реализации нацпроекта будут судить двух пермяков Они незаконно присвоили 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми двух мужчин будут судить за мошеннические действия, связанные с контрактом на выполнение работ в рамках национального проекта.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, 37-летний технический директор компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, должен был найти подрядную организацию для подключения социально значимых объектов к телекоммуникационным сетям в рамках реализации национального проекта.

Он вступил в сговор со своим 45-летним знакомым, владельцем строительной фирмы, о том, что фирма приятеля формально выступит в роли подрядчика, в действительности же работы будут выполнены штатными сотрудниками компании технического директора, получающими за это фиксированную заработную плату. Разницу между выделенными средствами и зарплатой они планировали разделить пополам.

Дважды реализовав эту схему, мошенники незаконно обогатились более чем на 5 млн руб. Однако их действия были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов. На пермяков завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На период следствия к обоим подозреваемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В скором времени дело будет передано в суд.

