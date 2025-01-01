В Прикамье осуждён бизнесмен за махинации с «Пушкинскими картами» Он незаконно завладел 11,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесен обвинительный приговор мужчине за присвоение государственных средств, выделенных на финансирование национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе следкома.

Собранные Следственным управлением Следственного комитета России по Пермскому краю доказательства были признаны судом убедительными для осуждения 30-летнего гражданина. Он был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как установило следствие и подтвердил суд, с июня 2022-го по январь 2024 года владелец и руководитель коммерческой фирмы, базирующейся в Бардымском районе, осуществлял продажу билетов по «Пушкинским картам» на 10 фиктивных культурных мероприятий. Таким образом, он незаконно завладел 11,4 млн руб. из федерального бюджета, предназначенных для реализации национального проекта «Культура». Кроме того, данный гражданин похитил свыше 300 тыс. руб. в одном из банковских учреждений.

В ходе расследования обвиняемый частично компенсировал нанесённый ущерб, вернув часть похищенных средств.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.

