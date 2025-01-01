Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр будет работать на большой сцене до Нового года В ближайшие дни будет опубликована афиша ноября и декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский Театр-Театр сможет играть спектакли на Большой сцене на протяжении ноября и декабря. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил директор учреждения Егор Мухин.

Как неоднократно сообщалось, театр закрывает большой зрительный зал и главное зрительское фойе на капитальный ремонт. Ожидалось, что работа на главной площадке театра прекратится после 4 ноября, однако сейчас стало понятно, что ряд формальностей потребует более длительного времени перед началом строительных работ.

Как пояснили в театре, на этой неделе будет опубликован репертуар всех сценических площадок ТТ до Нового года, откроются продажи билетов.

Напомним: в результате капитального ремонта количество зрительских мест в зале увеличится с 600 до 850, появится балкон, на всех ярусах фойе будут работать кафе, откроются дополнительные сервисные помещения и выставочная зона.

