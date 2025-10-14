Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спектакли на большой сцене Пермского Театра-Театра будут идти до 4 ноября Театр успеет сыграть премьеру танцевального спектакля Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Лимб". Фото: teatr-teatr.com

Как уже сообщал «Новый компаньон», 10 октября был определён подрядчик для проведения капитального ремонта большого зала и зрительского фойе Пермского Театра-Театра. Им займётся АО «Корпорация развития Пермского края».

Как неоднократно сообщалось, ремонт продлится более года, в результате количество мест в зале увеличится на треть, появится балкон и новый уровень фойе, на всех уровнях фойе будут организованы кафе. Во время строительных работ театр продолжит работать на малой сцене, а спектакли из репертуара большой сцены будет показывать на других площадках.

Пресс-служба театра сообщает, что сейчас идёт подготовительный этап ремонта. Строительные работы ещё не начались, и поэтому репертуар спектаклей на большой сцене составлен до 4 ноября. По мнению источника в театре, этот период может продлиться, в этом случае спектакли будут добавлены.

24, 25 и 26 октября на большой сцене будет показан премьерный спектакль «Лимб» (12+). Режиссёр-хореограф «Лимба» — Константин Кейхель, хорошо знакомый пермякам благодаря постановкам в театре «Балет Евгения Панфилова». Как всегда, он работает в тандеме с композитором и медиахудожником Константином Чистяковым. Особенностью сценографии спектакля является большая подвижная платформа, на которой двигаются 13 танцовщиков.

Кроме того, в осеннем репертуаре театра — спектакли «Дом Бернарды Альбы» (16+) и «Капитанская дочка» (12+), мюзиклы «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+), «Винил» (12+) и «Восемь женщин» (16+) и свежая премьера «Идиот» (18+).

