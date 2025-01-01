Реконструкцией Театра-Театра займётся Корпорация развития Пермского края Завершение всех работ намечено к 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Масштабная реконструкция главного зрительного зала Пермского академического Театра-Театра будет проведена Корпорацией развития Пермского края. Об этом сообщили в Минстрое региона.

На портале госзакупок отмечается, что с подрядчиком будет заключён контракт на 1 млрд 687,7 млн руб.

В театре по ул. Ленина, 53 планируется модернизация большого зрительного зала и фойе, а также замена механического оборудования и системы компьютерного управления сценическим комплексом.

После выполнения работ в зале будет установлено 250 новых зрительских мест, восстановлен балкон. Кресла для зрителей станут более комфортными, а проходы между ними увеличены. Гардероб будет перенесён, что позволит расширить пространство во входном фойе. На каждом этаже откроются кафе.

Завершение всех работ намечено на 2027 год.

До этого в Пермском академическом Театре-Театре была проведена реставрация внешнего вида здания и обновлён малый зал.

Во время ремонта спектакли планируется проводить во Дворце молодежи, в Большом зале филармонии и в ДК им. Солдатова. Продолжит работать малая сцена.

