Объявлен конкурс подрядчиков на ремонт Театра-Театра Театр планирует играть спектакли на Большой сцене до конца октября

В пятницу, 19 сентября, Центр организации закупок разместил в интернете объявление о конкурсе на разработку технической документации и ремонт большого зрительного зала и фойе объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический». Ориентировочная цена контракта — 1,6 млрд руб. Итоги конкурса подведут 10 октября 2025 года.

Речь идёт о долгожданном ремонте большого зала и зрительского фойе Пермского театра-Театра.

Пресс-служба театра

Как уже писал «Новый компаньон», в результате ремонта увеличится количество зрительских мест в большом зале — с 600 до 850, буду заменены кресла, восстановлен балкон, появится фойе на уровне балкона. На каждом уровне фойе будет кафе, увеличится количество туалетов, будет реконструирован гардероб. В большом фойе на уровне амфитеатра будет оборудована зона художественных выставок.

В зале будут модернизированы сценический свет и верхняя механизация сцены, улучшится акустика.

Согласно сайту госзакупок, подрядчик должен приступить к разработке технической документации не позднее 27 октября 2025 года. Исполнительный директор Театра-Театра Его Мухин сообщил «Новому компаньону», что театр в связи с этим намерен уже в понедельник, 22 сентября, открыть продажи билетов на октябрь, а после уточнения сроков исполнения работ, возможно, и на начало ноября.

Как уже сообщалось, открытие 99-го сезона в Театре-Театре состоится 24 сентября. Будет показан спектакль Марка Букина «Раскольников» (18 +).

Завершить строительные работы подрядчик должен не позднее 1 января 2027 года.

На время проведения ремонта спектакли Театра Театр планируется проводить во Дворце молодежи, в Большом зале филармонии и в ДК им. Солдатова, продолжит работать малая сцена.

По мнению Егора Мухина, недостатка в желающих принять участие в конкурсе не будет: директор театра почти каждый день встречается с потенциальными подрядчиками и показывает им фронт предстоящих работ.

