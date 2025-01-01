В Перми откроют третий ресторан сети «Старик Хинкалыч» Он появится на улице Мира Поделиться Твитнуть

фото: stockking

freepik.com

В Перми готовится к открытию ещё один ресторан сети «Старик Хинкалыч». Новая точка грузинской кухни расположится в микрорайоне Балатово, по адресу ул.Мира, 11.

Сейчас на этом месте уже установлена соответствующая вывеска. Ранее площади на ул.Мира, 11 занимал паб «Лось».

В феврале этого года, как сообщал «Новый компаньон», в ТРЦ «iMALL Эспланада» начал работу ресторан «Старик Хинкалыч». Он рассчитан на 65 посадочных мест и оборудован открытой кухней. На момент открытия средний чек составлял 758 руб.

Напомним, первый ресторан под маркой «Старик Хинкалыч» открылся в Перми осенью 2023 года на улице Екатерининской, 88.

«Старик Хинкалыч» — это крупнейшая сеть хинкальных в России, работающая с 2016 года. Она представляет собой сеть небольших кафе с грузинской кухней, где основным блюдом являются хинкали. Сеть предлагает посетителям семь разновидностей этого блюда, высокие стандарты обслуживания и качества, открытую кухню и аутентичный интерьер.

Сеть насчитывает более ста заведений в 65 городах России. Наибольшее количество кафе расположено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Курске, Симферополе и Севастополе.

