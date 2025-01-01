Елена Синица В Перми в феврале откроется второй ресторан «Старик Хинкалыч» Ресторан откроется по франшизе Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

В Перми в феврале откроется второй ресторан «Старик Хинкалыч». Он будет работать в ТРЦ «IMALL Эспланада». Об этом сообщает «В курсе.ру», ссылаясь на маркетинговый отдел.

По данным портала, открытие запланировано на 12 февраля, в заведении будет 65 посадочных мест. Также уточняется, что кухня в ресторане будет открытой. По данным на сайте заведения, средний чек составляет 758 рублей.

Ресторан откроется по франшизе.

Напомним, первый ресторан под брендом «Старик Хинкалыч» начал работать в Перми осенью 2023 года на Екатерининской, 88.

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