Елена Синица
В Перми в феврале откроется второй ресторан «Старик Хинкалыч»
Ресторан откроется по франшизе
Поделиться
Твитнуть
В Перми в феврале откроется второй ресторан «Старик Хинкалыч». Он будет работать в ТРЦ «IMALL Эспланада». Об этом сообщает «В курсе.ру», ссылаясь на маркетинговый отдел.
По данным портала, открытие запланировано на 12 февраля, в заведении будет 65 посадочных мест. Также уточняется, что кухня в ресторане будет открытой. По данным на сайте заведения, средний чек составляет 758 рублей.
Ресторан откроется по франшизе.
Напомним, первый ресторан под брендом «Старик Хинкалыч» начал работать в Перми осенью 2023 года на Екатерининской, 88.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть