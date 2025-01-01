Алёна Бронникова Льготы для владельцев выставочных центров в Прикамье поддержаны во втором чтении Также внесены изменения в налоговые нормы для резидентов ТОР и владельцев санаториев Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Законопроект о внесении изменений в отдельные налоговые нормы Прикамья, в том числе введение льготы по налогу на имущество для владельцев конгрессно-выставочных центров, прошёл второе чтение. Депутаты краевого парламента поддержали его на октябрьской «пленарке».

Напомним, владельцы выставочных площадок освобождаются на 2025-2027 годы от уплаты налога на имущество. Инициатива была разработана для того, чтобы стимулировать инвесторов вкладываться в строительство новых и модернизацию существующих объектов, что поможет развитию делового и событийного туризма региона.

Этим же законопроектом с 90 до 65% от суммы льготы снижается доля средств, которые санатории и курорты должны направлять в муниципалитеты на развитие инфраструктуры. Это поможет компаниям направить сэкономленные средства на собственные нужды. Кроме того, скорректировано начало действия льгот по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ и по налогу на имущество для резидентов ТОР.

В первом чтении законопроект был одобрен в сентябре.

