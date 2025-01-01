Алёна Бронникова Депутаты одобрили налоговые льготы для владельцев конгресс-холлов в Пермском крае Законопроект прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Проект закона об изменениях в налоговые нормы Пермского края прошёл первое чтение. Депутаты краевого заксобрания поддержали его в ходе пленарного заседания 18 сентября.

Напомним, инициатива была внесена губернатором Дмитрием Махониным. Он предложил на 2025-2027 годы освободить от налога на имущество владельцев конгрессно-выставочных площадок. По данным минэкономразвития региона, уровень обеспеченности Пермского края такими центрами оценивается достаточно низко — порядка 20%, дополнительная потребность составляет 40 тыс. кв. м. Данная льгота поможет стимулировать инвесторов вкладываться в строительство новых и модернизацию существующих объектов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию делового и событийного туризма.

Также с 90 до 65% от суммы льготы снижается доля средств, которые санатории и курорты должны направлять в муниципалитеты на развитие инфраструктуры. Льгота была принята в прошлом году и показала низкую востребованность. В случае принятия поправок сэкономленные средства компании смогут направить на собственные нужды.

Кроме того, уточняются условия получения льгот по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ и по налогу на имущество для резидентов ТОР. Будет скорректировано начало действия льгот, что также создаст более благоприятные налоговые условия для получателей этой меры поддержки.

