Принятая в 2024 году льгота для санаториев в Прикамье оказалась не востребованной В закон в сфере налогообложения внесут корректировки

Константин Долгановский

Принятая в 2024 году налоговая льгота для санаторно-курортных организаций Прикамья показала низкую востребованность. Информация об этом была представлена в докладе министра экономического развития и инвестиций Татьяны Чуксиной на заседании комитета краевого заксобрания по инфраструктуре.

Данная мера поддержки освобождает санаторно-курортные организации от уплаты налога на имущество при условии, что не менее 90% суммы от этой льготы будут безвозмездно переданы в бюджет муниципалитета на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Льгота была предусмотрена на три налоговых периода, начиная с 1 января 2024 года.

В связи с этим власти предложили внести корректировку в действующую поддержку и уменьшить объём перечислений с 90 до 65%.

«Практика показала, что при действующих параметрах у компаний возникает рост налоговой нагрузки по налогу на прибыль, который технически нивелирует эффект от применения льготы. В связи с этим предлагаем уменьшить объём безвозмездных перечислений до 65% от суммы льготы. Такая корректировка позволит нивелировать рост налоговой нагрузки по налогу на прибыль организаций с сохранением выгоды для налогоплательщика в размере 10% от суммы льготы», — сообщила министр.

Скриншот презентации Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края

Кроме того, в рамках вопроса о предлагаемых изменениях в сфере налогообложения она рассказала, что в данный момент уровень обеспеченности Пермского края конгрессно-выставочными центрами оценивается на достаточно низком уровне — порядка 20%, в регионе существует дополнительная потребность в такого рода объектах.

В частности, в конгрессно-выставочной деятельности заняты более 3,5 тыс. организаций РФ, из них 27 — в Прикамье, что составляет 0,8% от общего числа. Регион находится на 10 месте по объёму площадей из 34 субъектов РФ, где расположены специализированные закрытые выставочные площади (9,9 тыс. кв. м, или 1% в общем объёме).

Дополнительная потребность в площадях в Пермском крае составляет 40 тыс. кв. м. При этом проекты не привлекают инвестиции, поскольку требуют большой объём расходов на их строительство и содержание. По этой причине предлагается на 2025-2027 годы ввести льготу по налогу на имущество для владельцев конгрессно-выставочных площадок.

Скриншот презентации Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края

Помимо этого, как уже сообщалось ранее, проектом закона предусмотрена корректировка начала действия льгот по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ и по налогу на имущество для резидентов ТОР. Рассмотреть законопроект планируется на пленарном заседании Заксобрания Прикамья в сентябре.

Скриншот презентации Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края

Напомним, законопроект о налоговых льготах для бизнеса, в том числе для санаторно-курортных организаций, был принят осенью 2024 года.

