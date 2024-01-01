Алёна Бронникова В Прикамье поддержали расширение налоговых льгот для бизнеса Законопроект одобрен в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Прикамья в двух чтениях поддержали инициативу губернатора о налоговых льготах. Документом предложена поддержка высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов (ПИП), санаторно-курортных организаций и впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Так, для ПИП увеличен размер налогового вычета с 30 до 50%. Также введена новая категория — «высокопроизводительные ПИП" — если налогоплательщик-инвестор занят в сфере обрабатывающих производств и вложил от 100 млн до 1,5 млрд руб. в создание или модернизацию производства. Для данной категории максимальный размер вычета составит 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, выстроенные механизмы поддержки бизнеса и предприятий в Пермском крае стимулируют экономическую активность:

«Льготы для бизнеса и предприятий — не просто финансовая помощь, а стратегический шаг к созданию устойчивой экономики и высокотехнологичных производств. Каждая льгота должна вернуться развитием наших предприятий, а в дальнейшем — увеличением доходных поступлений в бюджет Прикамья».

Законопроект освобождает санаторно-курортные организации от уплаты налога на имущество при условии, что не менее 90% суммы высвобожденных средств будет безвозмездно передаваться в бюджет муниципалитета на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, до 1 января 2026 года продлевается действие налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную систему налогообложения.

Также в ходе заседания во втором чтении был утверждён законопроект о внесении изменений в региональный закон о налогообложении в части льгот для ИТ-сферы, гостиничного бизнеса, инвестпроектов в рамках концессий, а также отмене невостребованных льгот.

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