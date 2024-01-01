Алёна Бронникова Изменения в закон о налогообложении Прикамья одобрены в первом чтении В регионе введут новые льготы для ИТ-сферы и капиталоёмких объектов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Инициативу губернатора Прикамья о внесении изменений в региональный закон о налогообложении депутаты краевого Законодательного собрания поддержали в первом чтении. Документом предлагаются льготы для ИТ-сферы, гостиничного бизнеса, послабления для инвестпроектов в рамках концессий.

Проект продлевает действие пониженных налоговых ставок по УСН для резидентов технопарка в сфере высоких технологий и индустриального (промышленного) парка до 1 января 2030 года по режиму «доходы» — 2%, по режиму «доходы минус расходы» — 7%. Ставки также будут установлены для организаций, которые включены в реестр аккредитованных ИТ-компаний или реестр российского ПО, до 1 января 2028 года.

Налогоплательщики в сфере гостиничного бизнеса получат возможность снизить налог на имущество в отношении гостиниц с категорией три звезды пропорционально площади номерного фонда, при этом в строительство или реконструкцию объектов необходимо вложить не менее 500 млн руб. Также льгота на имущество организаций вводится в отношении проектов с использованием механизма концессии, в рамках которых сумма расходов на создание объекта должна превышать 10 млрд руб.

Также планируется отменить невостребованную льготу по уплате налога на имущество в отношении объектов культурного наследия ввиду отсутствия пользователей. Альтернативный механизм поддержки при выполнении реставрационных работ — «Аренда за рубль», согласно условиям которого аренда 1 кв. м. составляет 1 руб.

Законопроект поступил на рассмотрение депутатов краевого ЗС в начале сентября. Ко второму чтению документ подготовят до 2 октября.

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