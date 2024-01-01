Алёна Бронникова В Прикамье введут налоговые льготы для ИТ-сферы и гостиничного бизнеса Краевой парламент рассмотрит законопроект в сентябре Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируют ввести налоговые льготы для ИТ-сферы и гостиничного бизнеса. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, соответствующий законопроект в Законодательное собрание внёс губернатор Дмитрий Махонин.

Документом предлагается продлить действие пониженных налоговых ставок по УСН для резидентов технопарка в сфере высоких технологий и индустриального (промышленного) парка до 1 января 2030 года. По режиму «доходы» они составят 2%, по режиму «доходы минус расходы» — 7%. Ставки также будут установлены для организаций, которые включены в реестр аккредитованных ИТ-компаний или реестр российского ПО.

В сфере гостиничного бизнеса планируется корректировка параметров применения действующей налоговой льготы для гостиниц с категорией выше трёх звёзд. Налогоплательщики получат возможность снизить налог на имущество в отношении новых гостиниц пропорционально площади номерного фонда, при этом в строительство или реконструкцию мест размещения необходимо вложить не менее 500 млн руб.

Кроме того, инициатива предполагает введение льгот на имущество организаций для проектов с использованием механизма концессии, в рамках которых сумма расходов на создание объекта должна превышать 10 млрд руб. Льгота не будет распространяться на строителей автомобильных дорог, тарифные организации и компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование.

Пакет налоговых изменений также предполагает отмену региональных льгот. В их числе оказавшаяся невостребованной льгота по уплате налога на имущество в отношении объектов культурного наследия и льгота по отсрочке или рассрочке уплаты налога на имущество или транспортного налога для наиболее пострадавших в связи с коронавирусом организаций в связи с окончанием её срока действия.

Депутаты Законодательного собрания Прикамья рассмотрят законопроект в первом чтении на пленарном заседании 19 сентября.

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