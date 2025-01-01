Губернатор Прикамья предложил расширить льготы для предпринимателей В заксобрание внесён соответствующий законопроект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой парламент внесён проект закона, предлагающий изменения в региональные налоговые нормы. Они коснутся компаний, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР), санаторно-курортных учреждений, а также владельцев выставочных комплексов. С инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин.

Одной из поправок является снижение доли средств, которые санатории и курорты должны направлять в муниципалитеты на развитие инфраструктуры, с 90 до 65% от суммы льготы. Это позволит им направлять больше сэкономленных средств на собственные нужды.

Кроме того, уточняются условия получения льгот по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ и по налогу на имущество для резидентов ТОР. Это направлено на создание более благоприятных налоговых условий для этих компаний.

Ещё одна важная новелла — введение льготы по налогу на имущество для владельцев конгрессно-выставочных площадок на 2025-2027 годы. По мнению регионального Минэкономразвития, это будет стимулировать инвестиции в строительство новых и модернизацию существующих выставочных пространств, что, в свою очередь, будет способствовать развитию делового и событийного туризма в регионе.

