Первого вице-спикера заксобрания Прикамья выберут 23 октября Ранее этот пост занимал Вячеслав Григорьев

Олег Антонов

Спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих внёс в региональный парламент проект постановления об избрании заместителя председателя. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Вице-спикера заксобрания региона изберут в процессе закрытого голосования на заседании, запланированном на 23 октября.

Ранее этот пост занимал Вячеслав Григорьев, ставший в сентябре этого года сенатором от Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», Вячеслав Григорьев стал депутатом регионального парламента в 2020 году, представляя округ № 2, а до этого он был депутатом Пермской городской думы. Через год он вошёл в состав Законодательного собрания региона по партийному списку, будучи одним из первых в списке. В октябре того же года депутаты утвердили его в должности первого вице-спикера ЗС.

После переизбрания на второй губернаторский срок Дмитрий Махонин назначил Григорьева на должность сенатора Совета Федерации от Пермского края, заменив Андрея Климова. Официальное вручение удостоверения и знака отличия состоялось 24 сентября.

Григорьев также занимал должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» с 2018 года. В 2023 году он передал этот пост Дмитрию Махонину, заняв должность первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России». После его назначения сенатором стало известно, что он сложит депутатские полномочия в Законодательном собрании, но продолжит курировать работу «Единой России» в Прикамье.

