В фойе кинотеатра в пермском торговом центре откроют клуб настольного тенниса Кинотеатр в «Колизее-Синема» закрылся в 2023 году

Максим Артамонов

Пустующее фойе бывшего кинотеатра в пермском ТРК «Колизей-Синема» станет площадкой для центра настольного тенниса. Его планируется открыть к Новому году. На начальном этапе будет установлено 10 столов, вместимость составит около 30 посетителей.

«Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что проектом занимается совладелец помещений кинотеатра «Синема Пермь» ГК «Панорама». Компания уже начала работы по ремонту. Директор холдинга Станислав Мухутдинов пояснил, что эти виды спорта в последнее время стали очень популярны, особенно падел и сквош. В городе таких площадок на данный момент не так много.

По информации издания, для фойе уже заказаны спортивное освещение, специальное покрытие и столы. Санузлы и гардероб будут переоборудованы, кассы и буфет «замаскированы». В случае успеха проекта возможно использование и других площадей бывшего кинотеатра, в том числе, с дополнением другими видами спорта.

Напомним, кинотеатр «Синема Парк» прекратил свою деятельность в феврале 2023 года. Тогда же закрылся кинотеатр «Кристалл», где впоследствии разместился молодёжный центр. Владелец объектов Станислав Мухутдинов тогда уточнял, что причиной стало предложение арендатора изменить принцип начисления платы за кинотеатры, что показалось невыгодным, поэтому было решено расторгнуть договоры аренды. Отмечалось, что помещения не подойдут под торговлю и будут использованы под развлекательные форматы.

Помещения мультиплекса в ТРК «Колизей Синема» выставляли на продажу несколько раз. Изначально их стоимость оценивалась в 350 млн руб., но затем они подорожали до 526 млн руб. Площадь объектов составляет 6,5 тыс. кв. м.

