Площади бывшего кинотеатра в пермском ТРК «Колизей Синема» подорожали на 106 млн рублей Объекты продают с 2023 года Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В пермском ТРК «Колизей Синема» (ул. Куйбышева, 16) выставлены на продажу два последних этажа — четвёртый и пятый, которые принадлежали кинотеатру. Согласно информации на сайте «Авито», площадь данных объектов составляет 6,5 тыс. кв. м, цена — 526 млн руб., что на 106 млн руб. больше, чем было ранее.

«Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в 2 раза. Продажа от собственника», — пишет автор объявления.





Напомним, помещения мультиплекса в ТРК «Колизей Синема» выставляли на продажу уже несколько раз. Изначально площади продавали за 350 млн руб., но в феврале этого года цена поднялась до 420 млн руб.





В начале 2024 года владельцы ТРК заявили о намерении перепрофилировать «Колизей-Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата. Летом на втором этаже уже был открыт спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip».





Ранее «Новый компаньон» писал , что в ТРК «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60) выставлялось на продажу коммерческое помещение площадью 380,8 кв. м. за 38 млн руб.

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