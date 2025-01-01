Елена Синица Площади бывшего кинотеатра в пермском ТРК «Колизей Синема» подорожали на 70 млн рублей Площади продаются за 420 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость четвёртого и пятого этажей в пермском ТРК «Колизей Синема» оценивается 420 млн рублей. Это на 70 млн рублей больше, чем было ранее. Информация о продаже площадей, которые ранее занимал кинотеатр, появилась на «Авито».

«Продаются 4-5 этажи в ТРК «Колизей Синема» общей площадью 6585,5 кв.м. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Продажа от собственника», — говорится в объявлении.





Напомним, в начале 2024 года владельцы ТРК заявили о намерении перепрофилировать «Колизей-Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата. Летом на втором этаже уже был открыт спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip».

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