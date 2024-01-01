Владельцы пермского ТРК «Колизей-Синема» хотят обновить облик здания Изменения коснутся и инфраструктуры вокруг ТЦ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководство ТРК «Колизей-Синема» в Перми объявило о намерении провести реновацию объекта. Планируется провести реконструкцию здания, придав ему современный дизайн. Также владельцы собираются улучшить инфраструктуру, окружающую торговый центр, пожертвовав частью парковочных мест. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Так, по словам Марины Медведевой, финансового директора ГК «РИАЛ» (совладелец ТРК), предполагается часть автопарковки перед ул. Ленина превратить в общественное пространство, где будут установлены несколько арт-объектов А основные парковочные мощности будут перенесены за здание на ул. Екатерининскую.

Реновация будет проходить без остановки работы ТРК. Сроки реализации проекта — 2025-2026 годы. Объём инвестиций не раскрывается.

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей-Синема» был построен в 2007 году. Общая площадь четырёхэтажного здания - 30,4 тыс. кв. м.

В начале 2024 года владельцы ТРК заявили о намерении перепрофилировать «Колизей-Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата. Летом на втором этаже уже был открыт спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip». Внешний вид объекта, считают владельцы, нужно скорректировать, чтобы он соответствовал новому внутреннему содержанию.





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