В пермском ТРК «Колизей Атриум» выставили на продажу помещения в цокольном этаже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «Колизей Атриум», расположенном по адресу Пермь, ул. Ленина, 60, выставлено на продажу коммерческое помещение, находящееся на цокольном этаже. Согласно информации на сайте «Авито», площадь данного объекта составляет 380,8 кв. метров, а его цена — 38 млн руб. Помещение оборудовано двумя отдельными выходами с ул. Пермской. Данный объект идеально подходит для использования в качестве магазина, офиса или мастерской. На данный момент эти площади находятся в аренде.

Напомним, в соседнем ТРК «Колизей Синема» также доступны для покупки коммерческие площади: это помещения мультиплекса, расположенные на 4 и 5 этажах. Эти площади общей площадью 6,5 тыс. кв. метров подорожали с 420 до 526,8 млн руб.

В начале 2024 года владельцы ТРК заявили о намерении перепрофилировать «Колизей-Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата. Летом на втором этаже уже был открыт спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.