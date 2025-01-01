Суд принял заявление о банкротстве издателя пермских газет Рассмотрение начнётся 5 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял в производство заявление о самобанкротстве ООО «Центр деловой информации» — издателя пермских газет Business Class и «Наш район». Согласно документу, опубликованному на сайте суда, рассмотрение назначено на 5 ноября.

Напомним, ранее прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Центр деловой информации» стоимость исполненных контрактов с Пермской гордумой. Краевая прокуратура заявила, что контракты заключены в условиях конфликта интересов, поэтому их следует признать ничтожными, а деньги вернуть. Прокуратура выиграла дело, а Апелляционный суд Уральского округа оставил в силе принятое решение.

Директор ООО Светлана Мазанова отметила, что речь идёт о более 37 млн руб., куда также включены проценты «за пользование средствами», и таких денег у компании нет.

Напомним, заявление было подано ещё 29 августа, но сначала суд оставил его без движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.