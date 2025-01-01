Заявление о банкротстве издателя пермской газеты Business Class оставлено без движения Оно было подано 29 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление о самобанкротстве издателя пермской газеты Business Class и «Наш район». Согласно документу, опубликованному на сайте суда, общество не предоставило документы об уведомлении кредитора — МО «Город Пермь» (администрации Перми) о подаче заявления.

Суд предложил ООО «Центр деловой информации» устранить недостатки до 6 октября 2025 года.





Напомним, ранее прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Центр деловой информации» стоимость исполненных контрактов с Пермской гордумой. Краевая прокуратура заявила, что контракты заключены в условиях конфликта интересов , поэтому их следует признать ничтожными. Директор ООО Светлана Мазанова отметила, что речь идёт о более 37 млн руб., куда также включены проценты «за пользование средствами».





«Таких денег у компании нет. И быть не может, ведь по этим контрактам оплачивалась работа 11 пермских СМИ, информировавших население о деятельности городской думы», — добавила Мазанова.





После принятия заявления в компании планируют доказать финансовую состоятельность или добиться пересмотра решения суда по иску прокуратуры. Вместе с тем издатель будет пытаться сохранить Business Class и «Наш район».

