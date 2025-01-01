Издатель пермской газеты Business Class подал заявление о банкротстве компании Прокуратура доказала в суде, что ООО «Центр деловой информации» заключало контракты в условиях конфликта интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Центр деловой информации», издатель газет Business Class и «Наш район», подало заявление о банкротстве. Об этом сообщила директор компании Светлана Мазанова в соцсетях издания.

Ранее прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Центр деловой информации» стоимость исполненных контрактов с Пермской гордумой. Краевая прокуратура заявила, что контракты заключены в условиях конфликта интересов, поэтому их следует признать ничтожными. Мазанова отметила, что речь идёт о более 37 млн руб., куда также включены проценты «за пользование средствами».





«Таких денег у компании нет. И быть не может, ведь по этим контрактам оплачивалась работа 11 пермских СМИ, информировавших население о деятельности городской Думы», — добавила Светлана Мазанова.





После принятия заявления в компании планируют доказать финансовую состоятельность или добиться пересмотра решения суда по иску прокуратуры. Вместе с тем издатель будет пытаться сохранить Business Class и «Наш район».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.