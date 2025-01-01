Кассация оставила в силе решение о взыскании 36 млн рублей с издателя пермских СМИ Об этом сообщили в прокуратуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Апелляционный суд Уральского округа оставил в силе решение о взыскании с пермского издательства более 36 млн руб. по иску прокуратуры Пермского края, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идёт об ООО «Центр деловой информации», издателе газет Business Class и «Наш район».

Основанием для обращения в суд послужили выявленные прокурорской проверкой факты коррупции, допущенные должностным лицом аппарата Пермской городской думы при заключении семи соглашений на издание печатной продукции для жителей города. Прокурор направил в судебные органы иск о возврате в муниципальный бюджет средств, выплаченных по этим договорам.

Служащий, допустивший эти нарушения, был уволен со своего поста по требованию прокуратуры в связи с утратой к нему доверия.

Суд согласился с доводами надзорного органа и вынес решение о взыскании с издательской компании более 36 млн руб. Данная позиция была подтверждена и в Арбитражном суде Уральского округа.

