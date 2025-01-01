Алёна Бронникова В каталог Минэка России вошли два автотурмаршрута, проходящие по Прикамью Список состоит из 114 маршрутов Поделиться Твитнуть

Фото: Каталог автотурмаршрутов / Министерство экономического развития Российской Федерации

К стратегической сессии по вопросам туризма, которая состоялась 8 октября, Минэкономразвития РФ совместно с Центром стратегических разработок выпустило информационно-аналитические материалы о развитии отрасли. В том числе, опубликован каталог из 114 автомобильных туристских маршрутов, в который вошли два маршрута, включающие путешествие по Прикамью.

Один из них — «Медвежий тракт»: путешествие из Ярославля в Пермь на автомобиле. Маршрут включает в себя посещение девяти населённых пунктов, расположенных в регионах, на гербах которых изображён медведь. Протяжённость такого маршрута составит 1,3 тыс. км, длительность путешествия — пять дней. Посещение возможно в течение всего года. Туристам предлагают проехать из Ярославля через Туношну, Некрасовское, Кострому, Судиславль, Макарьев, Киров в Пермь и д. Гора в Хохловском с.п.

Фото: Каталог автотурмаршрутов / Министерство экономического развития Российской Федерации

Маршрут «Очаровательная старина Пермского севера» проходит через Пермь, Губаху, Чердынь и Красновишерск. Протяжённость составляет 720 км. Он рассчитан на четыре дня, при этом отправиться по маршруту можно в любое время года.

В первый день путешественникам предлагается прогуляться по Комсомольскому пр., пермской набережной и заехать в Хохловку. Во второй день посетить всесезонный курорт «Губаха», пройти по навесному мосту и увидеть декорации к фильму «Сердце Пармы». Третий день включает в себя посещение сразу трёх известных природных достопримечательностей: Полюд, Ветлан и Помянённый камень. На четвёртый день можно туристам предлагают зайти в выставочный зал Чердынского краеведческого музея, подняться на Троицкий холм и съездить в Ныроб.

О планах разработки совместного с Ярославлем маршрута «Медвежий тракт» стало известно в 2022 году. Соответствующее соглашение было подписано между регионами на ПМЭФ. Проект предполагает создание всей соответствующей инфраструктуры с установкой аншлагов, навигации и туристических мест. Всего от Пермского края планируется представить девять маршрутов для автомобильных путешествий.

В конце прошлого года бывший руководитель Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский зарегистрировал компанию-туроператор ООО «Медвежий тракт», 80% доли компании приобрёл бизнесмен из Ярославля Виктор Куликов. Компания будет заниматься организацией размещения, питания и экскурсий для туристов в рамках пакетных туров.

