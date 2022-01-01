Олеся Максименко Пермь планируют включить в «Золотое кольцо» Пермский край и Ярославская область разработают маршрут «Медвежий тракт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках подписанного на ПМЭФ-2022 соглашения Пермский край и Ярославская область разработают новый туристический маршрут «Медвежий тракт».

Как поясняется на официальном сайте юбилея Перми, маршрут пройдёт через регионы, где развит культ медведя: Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Прикамье. Кроме того, историческая дорога пройдёт по «медвежьим углам» страны, вдали от крупных городов.

В интервью ТАСС заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников сообщил, что «проект предполагает создание всей соответствующей инфраструктуры с установкой аншлагов, навигации, туристических мест».

Таким образом, путешествующие по «Золотому кольцу» туристы через Кострому и Киров смогут проехать в Пермь.

Добавим, в настоящий момент в перечень национальных маршрутов Ростуризма от нашего региона входит только один — «Необычайные истории земли Пермской», проходящий по Великому чайному пути от Перми до Кунгура.

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