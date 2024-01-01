Пермский край разработает девять маршрутов для самостоятельных автотуристов Один из самых перспективных — маршрут «Медвежий тракт» Поделиться Твитнуть

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В Перми состоялось расширенное заседание рабочей группы по развитию автомобильного туризма в Прикамье. Во встрече принял участие заместитель директора Департамента развития туризма Минэка РФ Константин Городилин. Об этом рассказали в пресс-службе министерства туризма Пермского края.

Ранее ведомство по поручению президента разработало Концепцию развития автомобильного туризма в РФ до 2035 года, которая призвана синхронизировать развитие основных автотуристических маршрутов в стране с планами дорожников. В свою очередь бизнесу будут предоставляться налоговые преференции, субсидии и иные льготы в рамках создания инфраструктуры для автотуристов.

Согласно данным Росстата, около 40% россиян за последние пять лет путешествовали на личном транспорте. Например, в 2023 году было совершено 26 млн таких турпоездок, а к 2030 году власти прогнозируют удвоение этой цифры — до 50 млн. Для этого нужно развивать инфраструктуру автотуризма и создавать комплексные автомобильные туристические маршруты, считает Константин Городилин.

Каждый регион, который развивает автотуризм, представит свои маршруты на федеральном национальном туристическом портале www.путешествуем.рф. Путешествия будут оцифрованы также компанией Яндекс и представлены в навигаторах с возможностью получения обратной связи от туристов. От Пермского края планируется представить девять маршрутов для самостоятельных автотуристов.

Один из самых перспективных — междугородный автомобильной маршрут «Медвежий тракт» протяжённостью 1,2 тыс. км. Он связывает четыре региона: Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Пермский край. Соглашение о новом маршруте уже подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, а также генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова на ПМЭФ в 2023 году.

Для формирования региональной программы развития автотуризма создана рабочая группа при краевом минтуризма. В неё вошли бизнесмены, чиновники и учёные.

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