Алёна Бронникова Долю в бизнесе экс-главы Центра развития туризма Прикамья приобрёл ярославский туроператор «Медвежий тракт» будет организовывать экскурсии по Золотому кольцу и другим регионам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший руководитель Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский осенью зарегистрировал компанию-туроператор ООО «Медвежий тракт». В ноябре 80% доли компании приобрёл бизнесмен Виктор Куликов.

Как сообщил Тиминский «Коммерсантъ-Прикамью», «Медвежий тракт» был создан в качестве полноценного туроператора. Компания будет заниматься организацией размещения, питания и экскурсий для туристов в рамках пакетных туров. Планируется принимать в Прикамье иногородних туристов и отправлять местных в туры по Золотому кольцу, в Кировскую, Костромскую, Ярославскую области и другие регионы. В планах также развитие придорожного сервиса на маршруте автобусных туров по трассе Р-243.

Напомним, летом 2023 года на ПМЭФ Пермский край, Ярославская область и ООО «Автодор-Девелопмент» заключили соглашение о разработке автомобильного туристического маршрута «Медвежий тракт», который пройдёт через регионы, где развит культ медведя. В него будут включены Ярославская, Костромская, Кировская области и Прикамье. Таким образом, путешествующие по «Золотому кольцу» туристы смогут проехать в Пермь через Кострому и Киров. Протяжённость маршрута составит 1,2 тыс. км.

По данным checko.ru, ООО «Медвежий тракт» зарегистрировано в Перми 26 сентября 2024 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Константин Тиминский, ему же принадлежит 20% компании. Соучредитель Виктор Куликов является также совладельцем двух организаций в Ярославле: туроператора ООО «Я-Туроператор» и ООО «Локус консалтинг групп», осуществляющего услуги бронирования и сопутствующую деятельность.

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