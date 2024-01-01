Максим Артамонов По дорогам и по взгорьям В Пермском крае начали разрабатывать маршруты для самостоятельных путешествий на автомобилях Поделиться Твитнуть

В конце июля на расширенном заседании рабочей группы по развитию автомобильного туризма в Прикамье чиновники озвучили результаты реализации этой федеральной концепции в регионе. Пермский край разработает девять маршрутов для самостоятельных автотуристов, одним из самых перспективных станет междугородный автомобильный маршрут «Медвежий тракт» протяжённостью 1,2 тыс. км. Он связывает четыре региона: Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Пермский край. «Новый компаньон» узнал, что это за концепция и насколько востребованы такого рода путешествия у пермских автомобилистов.

В рабочую группу при краевом минтуризма вошли бизнесмены, чиновники и учёные. Во встрече, которая состоялась в конце июля в Перми, принял участие заместитель директора Департамента развития туризма Минэка РФ Константин Городилин. Он озвучил данные Росстата, согласно которым около 40% россиян за последние пять лет путешествовали на личном транспорте. Например, в 2023 году было совершено 26 млн таких турпоездок, а к 2030 году власти прогнозируют удвоение этой цифры — до 50 млн. Для этого, по словам Городилина, нужно развивать инфраструктуру автотуризма и создавать комплексные автомобильные туристические маршруты.

Ранее ведомство по поручению президента разработало Концепцию развития автомобильного туризма в РФ до 2035 года, которая призвана синхронизировать развитие основных автотуристических маршрутов в стране с планами дорожников. В свою очередь бизнесу будут предоставляться налоговые преференции, субсидии и иные льготы в рамках создания такой инфраструктуры.

Каждый регион, который развивает автотуризм, должен представить свои маршруты на федеральном национальном туристическом портале www.путешествуем.рф. Кроме того, их оцифрует компания «Яндекс», после чего маршруты будут представлены в навигаторах с возможностью получать обратную связь от туристов. От Пермского края планируется представить девять маршрутов для самостоятельных автотуристов. Ещё в прошлом году было подписано соглашение о маршруте «Медвежий тракт». Свои подписи под документом поставили губернаторы Пермского края и Ярославской области Дмитрий Махонин и Михаил Евраев, а также гендиректор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

Пробеги выросли в два раза

По мнению члена совета директоров ГК «Июль» Алексея Деткина, автомобильный туризм в регионе действительно развивается, а спрос на самостоятельные автопутешествия у пермяков растёт.

Путешествия на автомобилях в последние годы становятся всё популярнее. Этот процесс начался на фоне пандемии коронавируса и СВО, которые поспособствовали развитию внутреннего туризма.

«Я считаю, что, даже когда закончится СВО, внутренний туризм будет развиваться всё больше и больше. И это могут быть вылазки выходного дня. То есть не надо планировать на неделю или две и закладывать большие бюджеты по 200—300 тыс. руб., чтобы отдохнуть на море. Можно спланировать выходные, допустим, на 20 тыс. руб., съездить с семьёй на сутки или двое в разные места, где можно снять глэмпинги либо хостелы и посмотреть наш Пермский край и не только», — пояснил Деткин.

Он обратил внимание на то, что одним из главных показателей увеличения числа автопутешественников стали увеличившиеся пробеги автомобилей, и если раньше в течение года нормой пробега считались 15—20 тыс. км и одно техобслуживание в год, то на сегодняшний день уже считается нормой 40 тыс. км.

«То есть пробеги на автомобилях увеличились в два раза. Это говорит о том, что люди уже не ездят только в булочную или проведать маму, домой в деревню, — говорит Деткин. — Автовладельцы эксплуатируют свой автомобиль именно для путешествий. Поэтому и пробеги увеличились, и люди за год проходят уже по два-три техобслуживания».

Как отмечает Вячеслав Георгиевский, руководитель отдела продаж пермской компании «Пилигрим», которая недавно запустила серийное производство многофункциональных кемперов (автодомов), в России автотуризм хорошо развит в столичном регионе и на юге страны, например в Краснодарском крае. Однако если немного отъехать от Золотого кольца на восток, то ситуация меняется: много красивых мест, но они больше подходят для пеших или конных маршрутов, и туда не подъехать на обычной машине.

«В нашем крае точно есть что посмотреть. Можно просто сесть за руль и недели две-три кататься по региону и смотреть достопримечательности, если туда будут подъездные пути. Поэтому на сегодняшний день рабочая группа, созданная для развития маршрутов для автопутешествий, набирает обороты. Чувствуется поддержка правительства Пермского края и готовность к осуществлению изменений. Мы все с оптимизмом смотрим в будущее — в плане развития автотуризма в Перми», — рассказал Георгиевский.

Кемперы в помощь

В контексте темы автопутешествий стало известно, что в Перми начали производить многофункциональные кемперы (автодома). Первая модель получила название «Пермяк».

Кемпер имеет форму капли, поэтому более экономичен в плане расхода топлива и подходит для легковых автомобилей. Он представляет собой жилой прицеп, в котором есть всё для долгих поездок, в том числе вода, отопление, газ, кухня, спальня, электрика и солнечные батареи. Это не дом на колёсах как таковой, а небольшой прицеп, который можно подцепить к обычному автомобилю.

Как рассказал «Новому компаньону» Вяче­слав Георгиевский, кемперы могут в разы повысить доступность автотуризма: не нужно будет искать какое-то специальное место, где можно переночевать: оно будет всегда за машиной. Там есть полноценная кухня, вода, отопление и твёрдые стены. В этом прицепе достаточно места для размещения трёх взрослых человек и одного ребёнка, то есть он достаточно вместительный.

Если вам не нравится спать в палатке, но вы хотите посмотреть интересные места, которые есть в нашем крае, или съездить на море, это вариант, подходящий для большинства автотуристов.

Подводные камни: инфраструктура и зарядки

Основатель сообщества «ЭлектроПрикамье» Александр Шаврин считает, что в таких путешествиях для владельцев электромобилей важна соответствующая инфраструктура. Например, если в Пермском крае она развивается, то в соседних регионах есть проблемы.

«Для электромобилей в этом смысле пока тяжело. Из Перми до Кирова скоро можно будет доехать, когда откроют зарядку в Карагае. Но дальше, в Кировской области, — тишина, и дальше пока тоже глухо», — констатирует Шаврин.

В то же время в некоторых регионах на платных участках автодорог владельцы электрокаров могут проезжать бесплатно, что является очевидным плюсом.

О необходимости развивать не только маршруты, но и инфраструктуру под них, говорит и Алексей Деткин: «Элементарно нет нормальных парковок, где хотя бы просто можно было машину поставить, чтобы там не было бутылок или гвоздей и чтобы она хотя бы была отсыпана».

Оборудованные парковки нужны в наиболее популярных местах: Каменный город, место, где снимали фильм «Сердце пармы» и др. В этих локациях можно также установить кофейные аппараты, а на подъезде к достопримечательностям обязательно нужна карта маршрута. Если будет ещё проработана идея с аудиогидом, который рассказывает, что это за место и куда туристы могут отправиться поблизости, то это станет дополнительным стимулом для путешественников посетить эти места, считает автоэксперт.

Также будут востребованы шиномонтажные мастерские и общепиты. И если это всё будет отмечено на карте, в специальном приложении, допустим «Девять маршрутов Прикамья», то будет способствовать большей популяризации автотуризма.

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