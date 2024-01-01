Зарина Ситдикова Сменился руководитель Центра развития туризма Пермского края Им стала бывший топ-менеджер медиахолдинга «Магма» Вероника Протасевич Поделиться Твитнуть

Директором Центра развития туризма Пермского края назначена Вероника Протасевич. Об этом со ссылкой на источник в организации сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, Вероника Протасевич возглавила региональный Центр развития туризма в качестве исполняющей обязанности директора. Предыдущий руководитель Константин Тиминский стал её заместителем.

Ранее Вероника Протасевич работала в структуре пермского медиахолдинга «Магма» — ООО «Паприка». Она возглавляла блок, занимающийся организацией крупных массовых мероприятий. Под её руководством, в частности, были проведены Фестиваль весенних встреч (0+), Круизный форум (6+), эстафета на призы краевой газеты «Звезда» (0+) и другие события.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что руководитель сменился также в АНО «Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта», который вместе с правительством Пермского края и Агентством стратегических инициатив реализует в регионе проекты по развитию промышленного туризма. Организацию возглавила Татьяна Клюкина.

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