Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев вновь сменил место работы в Москве Его назначили заместителем директора Института экономики города

Сергей Федосеев

Бывший первый замглавы администрации Перми трудоустроился на пост первого заместителя директора Института экономики города в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники и самого экс-чиновника мэрии.

По данным издания, Агеев приступил к своим обязанностям 15 сентября.

Институт экономики города был создан в 1995 году. Организация занимается изучением социально-экономических аспектов развития городских территорий.

Как ранее писал «Новый компаньон», с января 2024 года Агеев занял пост первого заместителя директора в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства.

Ранее, в июле 2023 года сообщалось о назначении Агеева на должность заместителя директора в ГАУ «МосжилНИИпроект». Подчеркивалось, что в Московском НИИ жилищного хозяйства он отвечал за экономическую и финансовую политику.

Виктор Агеев работал в администрации Перми с 2010 года до 2 июня 2023 года. В 2017 году он на короткий период переходил из городской администрации в правительство Пермского края.





