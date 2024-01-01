Максим Артамонов Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев стал первым замом в московском институте Его назначили на этот пост 1 января Поделиться Твитнуть

Бывший первый заместитель главы Перми Виктор Агеев стал первым замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом сообщает «Коммерсант- Прикамье».

По данным издания, бывший пермский чиновник утверждён в этой должности с 1 января 2024 года. Сам Агеев подтвердил это.

В начале июля прошлого года стало известно, что Агеев был назначен на должность заместителя директора ГАУ «МосжилНИИпроект». Тогда сообщалось, что в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства Агеев будет курировать экономическое и финансовое направление.

В ГАУ «МосжилНИИпроект» уже работают несколько пермяков. В частности, его директором является сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки Денис Коровка, а замом — бывший вице-мэр Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова.

Виктор Агеев проработал в администрации Перми с 2010-го по 2 июня 2023 года. Лишь на несколько месяцев в 2017 году он покидал городскую администрацию для работы в краевом правительстве.

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