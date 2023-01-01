Максим Артамонов Мэрию Перми покидает Виктор Агеев Он работал в администрации с 2010 года Поделиться Твитнуть

Виктор Агеев покидает мэрию Перми — ранее он занимал должность советника главы города. 2 июня станет его последним рабочим днём в мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Перми Алексей Дёмкин поблагодарил Виктора Агеева «за многолетнюю работу в администрации города и отметил, что это один из наиболее опытных членов городской команды».

Виктор Агеев работал в администрации с 2010 года. В начале 2022-го он покинул функционально-целевой блок администрации «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием» и стал советников мэра. Со 2 мая полномочия расформированного блока официально перераспределили между тремя замами мэра — Ольгой Андриановой, Дмитрием Галихановым и Игорем Субботиным.





С 16 мая Агеев был снят с поста председателя Координационного совета по туризму в Перми. Вместо него совет возглавила Ольга Андрианова.





Виктор Агеев — уроженец Березников. Он родился в 1974 году. В 1996-м получил первое высшее образование в столичном Государственном университете по землеустройству (факультет кадастра и права). Через 11 лет, в 2005-м, получил второе высшее образование — также в Москве, в Высшей школе приватизации и предпринимательства (экономический факультет).

Работу в органах власти начинал в администрации Березников с 1996 года, где дослужился до заместителя главы города.

С октября 2010-го по декабрь 2014-го работал заместителем по вопросам экономического развития администрации Перми. В мэрии чиновник также работал в департаментах имущественных отношений, промышленной политики, инвестиций и предпринимательства, дорог и транспорта.

В течение двух лет, с января 2015-го по январь 2017-го, был заместителем главы администрации Перми — начальником департамента экономики и промышленной политики.

С января по июль 2017 года занимал должность заместителя председателя краевого правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций Пермского края. В августе 2017 года депутаты Пермской гордумы утвердили Агеева в должности первого зама главы города.

С марта 2020 года Агеев курировал Управление капитального строительства Перми, занимая пост заместителя главы города.





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