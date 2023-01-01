Виктор Агеев снят с поста председателя Координационного совета по туризму в Перми Совет возглавила Ольга Андрианова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 16 мая, вступило в силу постановление администрации Перми о внесении изменений в состав городского Координационного совета по туризму и туристской деятельности. Документ опубликован на сайте мэрии.

В постановлении сказано, что в связи с кадровыми изменениями в администрации города председателем совета становится заместитель главы пермской мэрии Ольга Андрианова. Ранее этот пост занимал бывший замглавы горадминистрации Виктор Агеев.

Напомним, «инвестиционный» вице-мэр Агеев покинул пост ещё 1 февраля 2023 года. А со 2 мая полномочия расформированного функционально-целевого блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием», который возглавлял Виктор Агеев, официально перераспределили между тремя замами мэра Ольгой Андриановой, Дмитрием Галихановым и Игорем Субботиным.





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