Максим Артамонов В мэрии Перми со 2 мая официально перераспределён ряд полномочий Новые обязанности возложены на трёх замов градоначальника Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение о перераспределении полномочий расформированного функционально-целевого блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием», которое возглавлял Виктор Агеев. Изменения вступили в силу 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К полномочиям заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой добавилось курирование городского департамента экономики и промышленной политики. Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов теперь контролирует работу управления по экологии и природопользованию, вопросами управления капитального строительства занимается замглавы администрации Перми Игорь Субботин.

Ранее, 25 апреля, на пленарном заседании Пермской городской думы Дёмкин заявил, что решил сократить число своих заместителей. Он сообщил, что работа по сокращению численности штата велась и ранее — и сейчас количество заместителей сократилось с девяти до шести. На необходимость сокращения чиновничьего аппарата указывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, добавил Дёмкин.

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